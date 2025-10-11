Tote Tochter spielt "keine Rolle mehr": Hannas Eltern ziehen sich aus "Eiskeller"-Prozess zurück

Laufen/Traunstein/Aschau - Es sind Worte voller Trauer, Bitterkeit und Resignation: "Meine Mandanten leiden unter dem Verlust ihrer von ihnen über alles geliebten Tochter Hanna sehr schwer", teilt der Anwalt von Hannas Eltern mit.

In dem auch für die Juristen emotionalen Prozess (im Bild unter anderem Rechtsanwältin Regina Rick) ziehen sich die Eltern des Opfers zurück. © Felix Hörhager/dpa

Und sie hätten sich von dem Prozess um den Tod ihrer Tochter Aufklärung versprochen.

Doch nun hätten sie "schmerzlich erfahren" müssen, dass ihre Tochter Hanna "für diese Strafkammer überhaupt keine Rolle mehr spielt".

Mit diesen Worten ziehen sich die Eltern der vor drei Jahren im oberbayerischen Aschau ums Leben gekommenen Studentin Hanna überraschend aus dem gerade neu aufgerollten Prozess um den Tod ihrer Tochter zurück.

"Ich habe dem Landgericht Traunstein soeben schriftsätzlich mitgeteilt, dass sich meine Mandanten mit sofortiger Wirkung dem Verfahren nicht mehr als Nebenkläger anschließen", heißt es in einer Mitteilung ihres Anwalts Walter Holderle, über die zuvor die "Passauer Neue Presse" berichtet hatte.

Bei Gericht sei der Rückzug der Nebenkläger zunächst noch nicht aktenkundig geworden, sagt Gerichtssprecherin Cornelia Sattelberger auf Anfrage - sie kündigt aber eine Stellungnahme an.

Denn begründet wird die Entscheidung unter anderem mit der Verfahrensführung der zuständigen Landgerichtskammer. "Die Strafkammer hat die Verhandlungsführung nahezu vollständig der Verteidigung überlassen", schreibt Holderle im Namen der Eltern.