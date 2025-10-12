Zweifel im Mordprozess Hanna: Wie glaubwürdig ist der Hauptzeuge?

Traunstein/Laufen - Oktober 2022 starb Hanna nach einer Partynacht im "Eiskeller" Aschau. Sebastian T. (23) steht als Verdächtiger vor Gericht, er soll gegenüber eines Mithäftlings die Tat gestanden haben. Doch ein Psychologe muss nun zurate gezogen werden.

Den Gerichtssaal betrat Sebastian T. zuletzt als freier Mann. Auf den Bildern, die die zahlreichen Fotografen von ihm machen, will er ausdrücklich nicht gepixelt werden. © Felix Hörhager/dpa

Die Glaubwürdigkeit des zentralen Zeugen ist am Montag (9.30 Uhr) Thema im Mordprozess um den Tod der Studentin Hanna aus Aschau.

Ein psychologischer Sachverständiger soll an diesem Vormittag in dem Verfahren vor dem Landgericht Traunstein seine Einschätzung hierzu abgeben.

Der 25-jährige Zeuge hatte den Angeklagten schwer belastet, seine Aussagen wurden aber später angezweifelt.

Der Zeuge und der Angeklagte hatten sich 2022 im Gefängnis kennengelernt. Bei einem Gespräch soll der Angeklagte seinem Mithäftling erzählt haben, wie er Hanna angegriffen, bewusstlos geschlagen und in einen Fluss geworfen haben soll.

Auch aufgrund dieser Aussage wurde der heute 23-Jährige im März 2024 wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von neun Jahren Haft verurteilt.