Femizid in Bayern: Ehemann tötet Mutter von sechs Kindern wegen Trennung

Krailling/München - Nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Mutter im oberbayerischen Krailling wird ihr Ehemann des Mordes angeklagt.

Einsatzkräfte stehen nach der Bluttat im Sommer 2025 in der Gemeinde Krailling in Oberbayern. © Network Pictures

Darüber hinaus wirft die Anklage dem 37-Jährigen vor, nicht nur für die drei gemeinsamen, sondern auch für drei nicht aus der Ehe stammende Kinder in betrügerischer Absicht Sozialleistungen beantragt zu haben.

Die 29 Jahre alte Frau war erst zwei Monate vor der Tat im Rahmen des Familiennachzugs mit den sechs Kindern nach Deutschland eingereist.

Der aus dem Jemen stammende Angeschuldigte lebt nach Angaben der Staatsanwaltschaft München II seit 2022 in Deutschland. Nach Stand der Ermittlungen folgte ihm seine Ehefrau im April 2025 – und zwar sowohl mit den drei gemeinsamen als auch mit drei weiteren Kindern. Daraufhin beantragte der Mann bei den zuständigen Stellen Sozialhilfe sowie Kindergeld und bezog anschließend für sich und die Kinder Sozialleistungen.

Den Erkenntnissen zufolge kam es bereits kurze Zeit nach der Ankunft der Frau zu verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Eheleuten, die die Frau zur Trennung veranlassten.