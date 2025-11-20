Frau erwürgt eigene Mutter – und ruft dann selbst die Polizei

Günzburg - Eine Frau steht Anfang Dezember wegen der Tötung ihrer eigenen Mutter in Bayern vor Gericht .

Die 42-Jährige alarmierte damals selbst die Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die zum Tatzeitpunkt 42-Jährige soll im April im schwäbischen Günzburg im Streit die 76-Jährige erwürgt haben, teilte das Landgericht Memmingen mit. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten Totschlag vor.

Für ihre Festnahme sorgte die Frau nach der Tat selbst. Nach Angaben der Polizei wählte sie den Notruf und gab an, dass sie vermutlich ihre Mutter in einem Streit getötet habe.

Die Einsatzkräfte fanden die 76-Jährige daraufhin leblos auf, Wiederbelebungsversuche scheiterten. Die Tochter war demnach ebenfalls vor Ort und ließ sich widerstandslos festnehmen. Beide Frauen waren bei der Anschrift gemeldet gewesen.

"Das Tatmotiv liegt nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen vermutlich in familieninternen Streitigkeiten", hieß es damals von der Kriminalpolizei Memmingen. "Die richterlich angeordnete Obduktion des Opfers ergab als Todesursache massive Gewalteinwirkung gegen den Hals."