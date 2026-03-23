Giftmord? Frau soll Freund Chemikalie ins Essen gemischt haben

Deggendorf - Mit einer hochgiftigen Chemikalie soll eine Frau aus Deggendorf ihren Lebensgefährten getötet haben.

Vor dem Landgericht Deggendorf wird ein mutmaßlicher Giftmord verhandelt. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Der 53-Jährigen wird von kommendem Dienstag an vor dem Landgericht Deggendorf der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft wirft der ukrainischen Staatsangehörigen Mord vor. Das Urteil könnte Anfang Mai fallen.

Nach Überzeugung der Anklagebehörde bestellte die Frau im November 2024 über das Internet bei einer in der Ukraine ansässigen Firma Thallium-Sulfat, wie es in einer Mitteilung heißt. Im Januar 2025 soll sie ihrem Lebensgefährten die farb-, geschmack- und geruchslose, hochgiftige Chemikalie ins Essen oder in ein Getränk gemischt haben.

Der Mann starb an Multiorganversagen. Motiv für die mutmaßliche Tat soll eine Affäre des Mannes im Jahr 2024 gewesen sein.

Wie eine Justizsprecherin mitteilte, habe der Mann den Ermittlungen nach zunächst an grippalen Symptomen gelitten. Dann habe sich sein Zustand so weit verschlechtert, dass er stationär behandelt werden musste und schließlich ins Koma fiel.