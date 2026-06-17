Hammer-Attacke auf Schüler: 15-Jähriger zu mehreren Jahren Jugendstrafe verurteilt

Augsburg - Ein 15-Jähriger ist nach einem Hammerangriff auf zwei Schüler in Bayern zu einer Jugendstrafe von vier Jahren verurteilt worden.

Polizisten sperrten nach der Attacke an der Schule im schwäbischen Friedberg einen Zugang. © Jason Tschepljakow/dpa

Das Landgericht Augsburg sah es als erwiesen an, dass der Jugendliche die beiden Schüler auf einem Pausenhof in der Kleinstadt Friedberg mit dem Hammer verletzt hat, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Beteiligten können binnen einer Woche Revision beim Bundesgerichtshof beantragen.

Extremismus-Ermittler der Generalstaatsanwaltschaft München hatten unter anderem wegen Mordversuchs aus rassistischen Motiven Anklage gegen den Jugendlichen erhoben. Beides sah das Landgericht nach dem Prozess nicht als erwiesen an.

"Er hätte Zeit und Möglichkeit gehabt, weiter anzugreifen, tat das aber nicht", sagte der Gerichtssprecher. Im juristischen Sinne sei der 15-Jährige damit von dem Mordversuch zurückgetreten. Verurteilt wurde er deshalb wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zudem habe der Jugendliche ein Opfer gezielt ausgesucht - unter anderem wegen einer Vorgeschichte mit einer Beleidigung, sagte der Gerichtssprecher. "Er hat nicht wahllos die nächstbesten Opfer genommen."

Das Gericht sei deshalb zu dem Schluss gekommen, dass rassistische Vorstellungen zumindest nicht das Hauptmotiv der Attacke gewesen seien. Zu seinen Gunsten wertete das Landgericht zudem, dass der Jugendliche die Tat zu Prozessbeginn gestanden und sich entschuldigt hatte.