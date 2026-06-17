Protest von "Animal Rebellion" auf seinem Hof: Bauernpräsident spricht von "Terroristen"

Nürnberg - Bayerns Bauernpräsident Günther Felßner (59, CSU ) hat die an einer Protestaktion auf seinem Hof beteiligten Aktivisten als "Terroristen" vor Gericht gezeichnet.

Günther Felßner (59, CSU) zog aufgrund des Protests seine Kandidatur als Bundesagrarminister zurück. © Sven Hoppe/dpa

"Ich halte es für einen terroristischen Akt", sagte der CSU-Politiker. Die Aktivisten seien bereit gewesen, Gewalt anzuwenden und gegen Gesetze zu verstoßen, um ihr Ziel zu erreichen. "Meine Familie ist überfallen worden", so Felßner.

Sieben Aktivistinnen und Aktivisten von "Animal Rebellion" stehen derzeit in Nürnberg wegen Hausfriedensbruchs vor Gericht.

Sie sollen zusammen mit weiteren Beschuldigten im März vergangenen Jahres auf Felßners Hof in Lauf an der Pegnitz mit Pyrotechnik, Bannern und Plakaten gegen die mögliche Ernennung des Politikers zum Bundesagrarminister und gegen mutmaßliche Missstände bei der Haltung in der Rindermast demonstriert haben.

Felßner zog in der Folge seine Kandidatur zurück. "Diese Aktion war direkt gegen mich und meine Familie gerichtet", sagte der 59-Jährige vor Gericht. "Das Leben ist nicht mehr das gleiche für uns."

Seine Frau sei bis heute gesundheitlich beeinträchtigt.