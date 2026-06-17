Protest von "Animal Rebellion" auf seinem Hof: Bauernpräsident spricht von "Terroristen"

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Der bayerische Bauernpräsident spricht von einem Überfall auf seine Familie. Seine Frau habe noch heute Angst, sagt er.

Von Irena Güttel

Nürnberg - Bayerns Bauernpräsident Günther Felßner (59, CSU) hat die an einer Protestaktion auf seinem Hof beteiligten Aktivisten als "Terroristen" vor Gericht gezeichnet.

Günther Felßner (59, CSU) zog aufgrund des Protests seine Kandidatur als Bundesagrarminister zurück.
Günther Felßner (59, CSU) zog aufgrund des Protests seine Kandidatur als Bundesagrarminister zurück.  © Sven Hoppe/dpa

"Ich halte es für einen terroristischen Akt", sagte der CSU-Politiker. Die Aktivisten seien bereit gewesen, Gewalt anzuwenden und gegen Gesetze zu verstoßen, um ihr Ziel zu erreichen. "Meine Familie ist überfallen worden", so Felßner.

Sieben Aktivistinnen und Aktivisten von "Animal Rebellion" stehen derzeit in Nürnberg wegen Hausfriedensbruchs vor Gericht.

Sie sollen zusammen mit weiteren Beschuldigten im März vergangenen Jahres auf Felßners Hof in Lauf an der Pegnitz mit Pyrotechnik, Bannern und Plakaten gegen die mögliche Ernennung des Politikers zum Bundesagrarminister und gegen mutmaßliche Missstände bei der Haltung in der Rindermast demonstriert haben. 

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Felßner zog in der Folge seine Kandidatur zurück. "Diese Aktion war direkt gegen mich und meine Familie gerichtet", sagte der 59-Jährige vor Gericht. "Das Leben ist nicht mehr das gleiche für uns."

Seine Frau sei bis heute gesundheitlich beeinträchtigt. 

Die zwei Angeklagten sitzen vor Prozessbeginn im Sitzungssaal.
Die zwei Angeklagten sitzen vor Prozessbeginn im Sitzungssaal.  © Daniel Vogl/dpa

Weitere Zeugen werden aussagen

So demonstrierten die Aktivisten auf dem Hof von Günther Felßner. Dessen Frau leidet bis heute unter der Aktion.
So demonstrierten die Aktivisten auf dem Hof von Günther Felßner. Dessen Frau leidet bis heute unter der Aktion.  © DPA

Doris Felßner sagte vor Gericht, der Vorfall beschäftige sie bis heute. Sie habe nach wie vor Angst, wenn sie im Stall arbeite.

Damals sei sie so in Panik gewesen, dass sie der Polizei am Telefon nicht richtig habe schildern können, was passiere. Die Polizei habe sie deshalb zunächst gar nicht ernst genommen.

Zu dem Prozess am Amtsgericht Hersbruck kam es, weil die sieben Beschuldigten ihre Strafbefehle nicht akzeptiert hatten. Aus Platzgründen wurde der Prozess ins Nürnberger Justizgebäude verlegt. Insgesamt gab es 13 Beschuldigte; einer nahm den Strafbefehl an, weitere Verfahren wurden abgetrennt.

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Im Laufe des Tages sollten weitere Zeugen aussagen. Ob der Richter an dem Tag noch ein Urteil verkünden wird, war zunächst unklar.

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa; dpa (Montage)

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