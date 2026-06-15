Wer tötete die dreifache Mutter vor ihren Kindern? Gericht entscheidet

Augsburg - Nach dem Mord an einer dreifachen Mutter will das Landgericht Augsburg am Dienstag ab 9 Uhr das Urteil verkünden.

War es im Namen eines anderen? Der Angeklagte soll eine Frau im vergangenen Jahr mit vier Kopfschüssen umgebracht haben. © Stefan Puchner/dpa

Die 30-Jährige war im Mai 2025 zu Hause mit vier Kopfschüssen getötet worden, zwei der drei kleinen Kinder waren zu Hause und mussten das Verbrechen miterleben.

In dem Prozess ist ein heute ebenfalls 30 Jahre alter Mann angeklagt. Er ist der Ziehsohn des 43 Jahre alten Mannes, von dem sich die Frau rund einen Monat vor dem Verbrechen getrennt hatte.

Der Staatsanwalt geht davon aus, dass der Ziehvater des Angeklagten den Mord in Auftrag gegeben hat, um sich für die Trennung zu rächen.

Die Staatsanwaltschaft hat für den 30-Jährigen eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes gefordert.