16.06.2026 16:39 Prostituierte gesteht: Habe Priester mit Nacktfotos erpresst

Vor dem Landgericht Würzburg steht eine Prostituierte, die einen Priester durch Betrug und Erpressung um eine Viertelmillion Euro gebracht haben soll.

Angelika Resenhoeft

Würzburg - Eine Prostituierte hat gestanden, einen Priester mit Lügen über ihre angeblichen Geld- und Gesundheitsprobleme um 255.000 Euro gebracht haben.

Die Angeklagte, hier mit ihrem Strafverteidiger Roj Khalaf, räumte ein, den Priester durch Betrug und Erpressung um 255.000 Euro gebracht zu haben. © Daniel Löb/dpa Die 30-Jährige ließ die Vorwürfe zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Würzburg über ihren Verteidiger einräumen. Zuvor hatten sich die Beteiligten auf einen Strafrahmen bei einem Geständnis geeinigt. Demnach muss die Frau bei einer Verurteilung mit einer Haftstrafe zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Jahren rechnen. Gerichtsprozesse Bayern Anklage nach Angriff auf israelisches Konsulat in München Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten Betrug, Erpressung und die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen vor. Für das Verfahren sind drei Verhandlungstage bis zum 25. Juni angesetzt.

Prostituierte lernte den Geistlichen in Saunaclub kennen

Die 30-Jährige muss mit einer Haftstrafe von zweieinhalb bis dreieinhalb Jahren rechnen. © Daniel Löb/dpa Den ehemaligen Pfarrer soll die 30-Jährige 2016 in einem Würzburger Saunaclub kennengelernt haben. "Und seit dem Jahr 2022 war dieser bei ihr Kunde", sagte Staatsanwältin Annika Schömig. Im Januar 2023 soll die Frau dem katholischen Geistlichen, dem sexuelle Aktivitäten verboten sind, von ihrer angeblichen Leukämieerkrankung erzählt haben. "In der Folge spiegelte sie ihm mehrfach vor, für medizinische Behandlungen Geld zu benötigen, da sie nicht krankenversichert sei", hieß es in der Anklageschrift. Gerichtsprozesse Bayern Vier Kopfschüsse vor den Augen der Kinder: Lebenslang nach Auftragsmord an Dreifach-Mutter "Im Vertrauen auf die Richtigkeit ihrer Angaben zahlte der Geschädigte bis November 2023 mindestens 100.000 Euro an die Geschädigte, die er zuvor aus einer Lebensversicherung erhalten hatte."

Priester zahlte auch aus Angst vor Veröffentlichung der heimlich angefertigten Nacktaufnahmen