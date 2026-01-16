Illegale Dieselgeschäfte in Millionenhöhe: Prozessauftakt in Hof

Hof - Kaufte ein Mineralölhändler aus dem Landkreis Hof nicht besteuerten Kraftstoff? Gingen dadurch Steuereinnahmen in Millionenhöhe verloren? Wurden Kunden betrogen?

Acht Personen sind angeklagt. Die Ermittler vermuten, dass das Netzwerk jedoch größer ist als die nun Angeklagten. © NEWS5 / Stephan Fricke

Diese Fragen muss das Landgericht Hof in einem komplexen Verfahren klären.

Neben dem 63 Jahre alten Unternehmer sind noch sieben weitere Menschen angeklagt – sie sollen in verschiedenen Konstellationen an der Beschaffung und dem Weiterverkauf des Kraftstoffs beteiligt gewesen sein.

Zu Beginn des Verfahrens standen viele Zahlen: Die Anklageschrift ist weit über 100 Seiten lang, die Staatsanwaltschaft listete über Stunden Zahlungsvorgänge auf.

Deutlich wurde aber auch: Die Ermittler vermuten, dass das Netzwerk rund um den illegalen Dieselhandel größer ist als die nun Angeklagten. Von "bisher unbekannten Personen" ist die Rede in der Anklageschrift.

Und als Verteidiger forderten, das Tragen von Hand- und Fußfesseln für die Angeklagten zu lockern, wies ein Vertreter der Staatsanwaltschaft darauf hin, dass man davon ausgehe, dass in diesem Tatkomplex noch weitere Menschen auf der Flucht seien.