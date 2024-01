Indizienprozess um Mord an Hanna (†23): "Jedes Mosaiksteinchen wichtig"

Traunstein - Vor Weihnachten sollte ursprünglich Schluss sein. Nun gibt es Termine bis in den März - und es ist fraglich, ob das reicht. Die Beweisaufnahme im Traunsteiner Prozess um den Mord an der Aschauer Studentin Hanna gestaltet sich aufwendig. Der Angeklagte schweigt. Ebenso eine wichtige Zeugin, auf deren Aussage sich die Anklage zu Teilen stützt.

Ein Passant hat Hannas Leiche am Nachmittag des 3. Oktober 2022 im Fluss Prien entdeckt . Die 23-Jährige hatte im Club "Eiskeller" in Aschau im zwölf Kilometer entfernten Chiemgau gefeiert und sich am frühen Morgen auf den Heimweg gemacht - doch sie kam nie an. Unweit des Clubs, am Bärbach bei der Kampenwandbahn, wird ihr Ring gefunden. Ebenso eine Männeruhr.

Und noch immer ist nicht ganz geklärt, ob die 23-Jährige ohne fremdes Zutun ums Leben gekommen sein könnte, nachdem sie in einen Fluss gestürzt war. Im neuen Jahr will sich das Gericht mit dieser Frage intensiv auseinandersetzen.

Der Fluss, so der Anwalt, habe damals viel Wasser geführt. Es gebe Stufen, Strudel und vier alte Mühlen, die heute E-Werke sind und an denen es Engstellen gibt.

Könnte also alles anders gewesen sein? Könnte es sein, dass die junge Frau alkoholisiert in den Bach stürzte, dass die Verletzungen von Wasserwalzen und Treibholz stammen? "Das ist eine Variante, die man abklären muss", sagt Baumgärtl.

Laut Obduktion ertrank die Studentin. Nicht klären konnten die Rechtsmediziner, ob ihre Verletzungen unter anderem am Kopf und an den Schultern vor oder nach dem Tod entstanden. Fest steht, dass sie bei ihrem Tod einen Alkoholpegel von etwa zwei Promille hatte.

Die Polizei befragt Hunderte Besucher des "Eiskellers" - und sucht intensiv nach dem Besitzer der Uhr - und einem Mann, der in der Nacht in der Nähe joggte. Die Uhr erweist sich nicht als heiße Spur. Sechs Wochen nach Hannas Tod aber wird ein junger Mann festgenommen - der Jogger.

Der Musikclub "Eiskeller" unterhalb des Schlosses Aschau im Chiemgau. © Uwe Lein/dpa

Um den Wasserlauf zu untersuchen, wurden spezielle Polizeidrohnen mit Kameras losgeschickt. Die Aufnahmen vom Verlauf des Bärbachs und der Prien hat das Gericht vor Weihnachten angesehen. Sie zeigten eine Reihe von Stellen, in denen ein Körper Verletzungen davontragen könnte.

Die Kammer lässt nun ein Gutachten erstellen, ob Hannas Verletzungen so entstanden sein könnten. "Man muss aufklären, ob es nicht doch ein Unfall gewesen sein könnte", sagt Sattelberger.

Ungereimtheiten taten sich im Lauf des Gerichtsprozesses bei den Aussagen der engen Freundin des Angeklagten auf. Nach ihrer ursprünglichen Aussage hatte der Mann ihr am 3. Oktober abends bei einem Treffen in Aschau gesagt, es sei ein Mädchen umgebracht worden - was zu dem Zeitpunkt außer den Ermittlern fast niemand wusste. Außer eben ein Täter.

Doch es kamen Zweifel auf, ob das Gespräch am 3. stattfand - oder am 4. Oktober, an dem die Frau den Angeklagten ebenfalls getroffen haben will. An diesem Tag allerdings war der Fall bereits in den Medien. Nicht verwunderlich also, wenn der junge Mann sie darauf ansprach - es war an dem Tag das zentrale Gesprächsthema in der Region.