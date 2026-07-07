Kind über Jahre missbraucht: 53-Jähriger gesteht vor Gericht

Nürnberg - Ein wegen des schweren sexuellen Missbrauchs eines Mädchens auf den Philippinen übers Internet angeklagter 53-Jähriger hat die Vorwürfe eingeräumt. "Die Anklage ist im Wesentlichen richtig", ließ er seinen Verteidiger beim Prozessauftakt vor dem Landgericht Nürnberg erklären.

Der angeklagte 53-Jährige gestand die Tat. © Daniel Karmann/dpa

Sein Mandant bereue seine Taten zutiefst und habe bereits Schmerzensgeld an das Opfer gezahlt, sagte der Anwalt weiter.

Über drei Jahre soll der Mann über WhatsApp konkrete Anweisungen an die Mutter und das minderjährige Mädchen gegeben haben, welche sexuelle Handlungen an sich, anderen Kindern und Erwachsenen für Videos und Fotos ausführen sollte.

Dafür zahlte er laut der Anklage umgerechnet oft niedrige zweistellige Eurobeträge. Zweimal schaute er dem Mädchen demnach per Livestream zu und forderte es dabei auf, nackt für ihn zu tanzen.

Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem 53-Jährigen aus Mittelfranken 95 Taten von Mai 2019 bis Mai 2022 vor. In 84 Fällen folgte das acht bis elf Jahre alte Opfer laut der Anklage den Anweisungen des Mannes.