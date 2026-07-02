02.07.2026 14:18 Keine Leiche, kein finales Urteil: Fall um verschwundene Prostituierte geht zurück vor Gericht

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am Donnerstag das Urteil des Landgerichts Bamberg gegen einen Mann, der eine Prostituierte umgebracht haben soll, aufgehoben.

Von Angelika Resenhoeft Bamberg - Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am Donnerstag das Urteil des Landgerichts Bamberg gegen einen Mann, der eine Prostituierte umgebracht haben soll, aufgehoben.

Das Verfahren um den 74-Jährigen muss neu aufgerollt werden. © Daniel Vogl/dpa "Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass die Beweiswürdigung den hohen Anforderungen in Fallkonstellationen, in denen dem Täter ein Tötungsdelikt trotz Unauffindbarkeit der Leiche zur Last gelegt wird, nicht gerecht worden sei", teilte das Landgericht mit. Beispielsweise sei beim Urteil im vergangenen Herbst ausgeschlossen worden, dass eine andere Erklärung für das Verschwinden der Frau als ihre Tötung möglich sei. Zudem dürfe nicht außer Betracht gelassen werden, dass die 33-Jährige nicht auch durch jemand anderen umgebracht worden sein könnte. "Diese müsse anhand von Tatsachen ausgeschlossen werden, um den Angeklagten belasten zu können", teilte ein Gerichtssprecher mit. Gerichtsprozesse Bayern Nach Feierabend zum Tresor: Ex-Polizeiangestellte bedient sich in Asservatenkammer Der BGH habe den Fall nun an eine andere Kammer des Landgerichts verwiesen, das Verfahren muss neu aufgerollt werden.

Der Angeklagte sagte während des Prozesses kein Wort