Drogen-Absturz nach Missbrauch durch Priester: "Bilder im Kopf loswerden" – Opfer will über 300.000 Euro

Andreas Perr (r.), Kläger im Zivilprozess um einen Missbrauchsfall, möchte mit seinem Anwalt Andreas Schulz mindestens 300.000 Euro Schmerzensgeld – und Schadensersatz. © Britta Schultejans/dpa

Der frühere Ministrant Andreas Perr, der angibt, vom Wiederholungstäter Priester H. in Garching an der Alz missbraucht worden zu sein, schilderte am Mittwoch, wie dieser ihn nach dem Übergriff "als den bösen Jungen dargestellt" habe.



Als auf dem Garchinger Friedhof einmal - vielleicht nach einem Sturm - Grabsteine umgestürzt seien, habe der Priester ihn dafür verantwortlich gemacht - "obwohl ich das gar nicht war", sagte Perr.

Perr ist eines von zahlreichen Opfern des Priesters, dessen Fall der wohl bekannteste aus dem vor zwei Jahren vorgestellten Gutachten zu sexueller Gewalt im katholischen Erzbistum München und Freising ist.

Perr ist der erste, der deswegen vor Gericht auf Schmerzensgeld klagt. Mindestens 300.000 Euro verlangt er vom Erzbistum - und auch Schadensersatz.

Perr und seine Anwälte machen den Übergriff des Priesters dafür verantwortlich, dass sein Leben aus der Bahn geriet, dass er schwer drogenabhängig, immer wieder rückfällig und auch straffällig wurde.