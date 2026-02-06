Lehrer muss saftige Strafe zahlen: Alpentour mit Schülern endet in Rettungsaktion

Landshut/Innsbruck - Eineinhalb Jahre nach einer gescheiterten Alpentour mit Schülern aus Niederbayern hat der damalige Lehrer eine Geldbuße in Höhe von 8.500 Euro auferlegt bekommen.

Der Mann habe das Urteil des Landesgerichtes Innsbruck akzeptiert und auch bereits bezahlt, gab eine Justizsprecherin bekannt. (Symbolfoto) © 123rf/meinzahn

Das teilte eine Sprecherin des Landesgerichtes Innsbruck mit. Der Mann habe die Geldbuße akzeptiert und bereits bezahlt, die Sache sei somit erledigt.

Ein für kommenden Dienstag (10. Februar) angesetzter Prozesstermin am Bezirksgericht in Zell am Ziller (Tirol) entfällt demnach. Dem Lehrer war der Justizsprecherin zufolge fahrlässige Gemeingefährdung vorgeworfen worden.

Die Schülergruppe aus dem Landkreis Landshut war im Juli 2024 im Zuge einer Projektarbeit mit zwei Lehrkräften und weiteren erwachsenen Begleitpersonen zu einer Alpenüberquerung per Fahrrad nach Jesolo an der italienischen Adria aufgebrochen.

Wie die Polizei damals berichtete, gerieten sie auf der Etappe zwischen Zell am Ziller und Prettau in Südtirol in teils einen halben Meter tiefen Schnee und mussten ihre Fahrräder tragen.