Schuldspruch! AfD-Politiker Daniel Halemba verurteilt

Würzburg – Das Amtsgericht Würzburg hat den AfD -Landtagsabgeordneten Daniel Halemba (24) wegen Geldwäsche und Nötigung zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Schöffengericht entschied dabei auf 160 Tagessätze von je 190 Euro.

Das Gericht befand Daniel Halemba (24) für schuldig. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Sollte das Urteil entsprechend rechtskräftig werden, würde der 24-Jährige im umgangssprachlichen Sinn als vorbestraft gelten, da die ausgesprochene Strafe im Führungszeugnis eingetragen wird. Gegen das Urteil sind allerdings für ihn Rechtsmittel möglich.

Halembas Anwälte hatten in der Vorwoche auf einen Freispruch plädiert, die Staatsanwaltschaft dagegen auf 240 Tagessätze von jeweils 215 Euro.

Ankläger Tobias Kostuch hatte die Vorwürfe der Volksverhetzung, Geldwäsche, der Nötigung und versuchten Nötigung als erwiesen angesehen.

Die Jugendkammer verurteilte Halemba wegen Geldwäsche und Nötigung. Vom Vorwurf der Volksverhetzung und der versuchten Nötigung dagegen wurde der 24-Jährige freigesprochen.

Halemba und sein Verteidiger hatten sich in dem Verfahren als Opfer politischer Intrigen inszeniert und nahezu nichts zu den Vorwürfen gesagt - jedenfalls nicht vor Gericht, sondern vielmehr in sozialen Medien und bei Statements.