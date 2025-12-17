Mann im Streit erstochen: Neun Jahre Haft für Partnerin

Passau - Nach dem gewaltsamen Tod eines 24-Jährigen in Niederbayern hat das Landgericht Passau seine damalige Partnerin zu neun Jahren Haft verurteilt.

Die 26-Jährige soll ihren Freund im Streit erstochen haben. Nun wurde sie zu neun Jahren Haft verurteilt. © Armin Weigel/dpa

Die Frau hatte den Mann nach Erkenntnis der Ermittler mit nur einem Messerstich getötet. Das Gericht wertete die Tat Anfang Juni als Körperverletzung mit Todesfolge.

Ein Tötungsvorsatz sei der 26-Jährigen nicht nachzuweisen gewesen. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine Haftstrafe von zehn Jahren wegen Totschlags für die Angeklagte verlangt.

Die Verteidigung der 26-Jährigen hatte hingegen auf Freispruch plädiert, weil die Deutsche aus Notwehr gehandelt habe.

Die Angeklagte hatte in dem Prozess über ihren Verteidiger eine von Gewalt geprägte Beziehung mit Vergewaltigungen schildern lassen.