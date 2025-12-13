Räuber verunglücken nach Sprengung von Geldautomat: Anklage wegen versuchten Totschlags

Geldautomat gesprengt, dann die Flucht: In Bayern endet die Raserei im Crash. Jetzt steht ein mutmaßlicher Täter wegen versuchten Totschlags vor Gericht.

Von Frederick Mersi Traunstein - In Österreich fliegt ein Geldautomat in die Luft. Die rasende Flucht der drei Verdächtigen vor der Polizei endet in Bayern jäh bei einem Unfall. Nun wurde gegen einen der Männer Anklage erhoben.

In einem Kreisverkehr verlor der Fahrer die Kontrolle. Seine beiden Mitfahrer schwebten danach in Lebensgefahr. (Archiv) © Daniel Scharinger/APA/dpa Ihm werde als Unfallfahrer auf bayerischer Seite der Grenze unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft Traunstein mit. Das Landgericht Traunstein entscheidet über die Zulassung der Anklage - und damit über die Frage, ob es dort zum Prozess gegen den Mann kommt. Der 36-Jährige habe bei der halsbrecherischen Fahrt im Mai in Kauf genommen, dass seine beiden mutmaßlichen Komplizen sterben könnten. Die beiden nicht angeschnallten Mitfahrer seien nach dem Unfall an einem Kreisverkehr bei Marktl am Inn in Lebensgefahr gewesen. Neben versuchtem Totschlag wirft ihm die Staatsanwaltschaft unter anderem auch ein verbotenes Autorennen und Fahren ohne Führerschein vor. Gerichtsprozesse Bayern Tödlicher Schluck Schampus: Niederländer in Bayern vor Gericht Er sitzt in Bayern in Untersuchungshaft. Geäußert hat sich der Verdächtige zu den Vorwürfen demnach bislang nicht, bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Auto soll mit mehr als Tempo 120 in Kreisverkehr gerast sein