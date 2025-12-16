Mit 180 km/h vor Polizei geflohen: Raser wegen Mordes angeklagt

Kempten - Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ist gegen einen 21-Jährigen Anklage wegen Mordes erhoben worden.

Viel zu schnell fuhr der Mann im August durch Kaufbeuren und raste in den Gegenverkehr. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Die Staatsanwaltschaft in Kempten wirft dem jungen Autofahrer vor, dass er am 23. August in Kaufbeuren mit bis zu 180 km/h durch das Stadtgebiet gerast sei, um einer Polizeikontrolle zu entgehen.

Schließlich soll der Mann in ein entgegenkommendes Fahrzeug geprallt sein. Der 20-Jährige am Steuer dieses Fahrzeugs starb noch an der Unfallstelle, seine beiden Mitfahrer wurden verletzt.

Der Unfallfahrer blieb selbst unverletzt und flüchtete nach dem Unfall zu Fuß. Eine Fahndung vor Ort blieb erfolglos. Anfang September wurde der gesuchte 21-Jährige in Polen festgenommen und im Oktober an Deutschland ausgeliefert.

Seitdem ist der deutsch-ukrainische Staatsangehörige in Untersuchungshaft. Der vorbestrafte Mann habe sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert, berichtete ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.