Mann tötet eigene Partnerin – Und verlangt anschließend vor Gericht Opferentschädigung

Vor dem Münchner Sozialgericht hat ein Mann, der seine Partnerin fahrlässig getötet hatte, auf Opferentschädigung geklagt – vergebens.

Komplex ist der Fall aus dem Grund, weil der Täter zugleich Opfer war – und umgekehrt.

Laut der Darstellung wurde der Mann zwar wegen fahrlässiger Tötung verurteilt, er selbst hatte aber – zumindest anfangs – aus einer Notwehr heraus gehandelt.

Seine Partnerin, die an einer psychotischen Störung litt, habe zum Tatzeitpunkt ihren Lebensgefährten im Wahn mit einer vollen Glasflasche attackiert, auf ihn eingeschlagen und auch am Kopf verletzt.

Aus der Not heraus packte er sie daraufhin und nahm sie in den Schwitzkasten. Allerdings deutlich zu lange und zu fest, denn die Frau erlitt daraufhin einen Atemstillstand und starb an den Folgen.

Er selbst gab nun an, dass ihm in dieser Situation nicht bewusst war, in welcher Gefahr sich seine Partnerin durch seine Reaktion auf den Angriff befand: "Er vermisse seine Partnerin. Aufgrund der aus seiner Sicht zu Unrecht erfolgten strafgerichtlichen Verurteilung habe er zudem seinen Arbeitsplatz verloren", fasste das Sozialgericht seine Schilderungen zusammen.