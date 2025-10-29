Messermörder von Aschaffenburg laut Gutachter weiterhin sehr gefährlich

Aschaffenburg - Der mutmaßliche Messerstecher von Aschaffenburg ist nach Einschätzung eines Psychiaters bei der Bluttat im Januar schuldunfähig gewesen und auch heute noch ohne Medikamente gefährlich.

Ein Gutachter bescheinigte dem Angeklagten, weiterhin ohne Medikamente gefährlich zu sein. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der 28-Jährige sei an paranoider Schizophrenie erkrankt, "jemand, der massiv in seiner psychischen Integrität gestört ist", sagte Hans-Peter Volz, Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie forensische Psychiatrie, vor dem Landgericht Aschaffenburg.

Der Beschuldigte hatte zum Prozessauftakt am 16. Oktober über seinen Verteidiger gestanden, am 22. Januar in Aschaffenburg mit einem Küchenmesser auf Kinder eingestochen zu haben.

Ein zwei Jahre alter, deutscher Junge marokkanischer Herkunft und ein 41-jähriger Deutscher, der der Kinderkrippengruppe helfen wollte, starben. Zudem soll der Afghane ein zweijähriges Mädchen aus Syrien, einen weiteren Helfer (damals 72, deutsch) und eine Erzieherin (59, deutsch) verletzt haben.

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Verdächtige ohne Behandlung in einer Psychiatrie weitere "hochaggressive Taten" begehen könnte, sei "ausgesprochen hoch", sagte Volz. Der Gutachter plädierte dafür, den Flüchtling in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen.

Zur Tatzeit habe der Afghane Augen von Agenten gesehen, die ihm das Ermorden von Kindern befohlen hätten. Zudem habe der 28-Jährige Stimmen gehört, sagte der Psychiater.

Es sei sehr klar, "dass der Proband zum Tatzeitpunkt psychotisch gewesen sein muss". Dass der Mann simuliere, hält der Sachverständige für ausgeschlossen.