Mordprozess ohne Leiche: Vermisste Alexandra R. war hochschwanger

Nürnberg - Im Prozess um das Verschwinden von Alexandra R. vor dem Landgericht in Nürnberg haben sich die zwei angeklagten Männer zunächst nicht zu den Mordvorwürfen geäußert.

Der heute 50-Jährige aus Bosnien-Herzegowina und sein deutscher Geschäftspartner sollen die Frau laut Anklage ermordet haben, um an ihr Vermögen zu kommen und andere Straftaten zu verschleiern. Die leitende Bankangestellte hatte sich im März 2022 demnach von ihrem Lebensgefährten getrennt und ihm den Zugriff auf ihre Konten verweigert.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Ex-Lebensgefährten der Frau und seinem mutmaßlichen Komplizen vor, die 39-Jährige im Dezember 2022 entführt, getötet und die Leiche an einem bislang unbekannten Ort versteckt zu haben.

Ihre Mandanten machten vom Schweigerecht Gebrauch, erklärte die Verteidigung am Dienstag nach der Anklageverlesung.

Nach der Trennung soll der Ex-Lebensgefährte die Frau bedroht und über eine Betrugsmasche versucht haben, an ihr Geld zu kommen. Die 39-Jährige flüchtete nach Angaben der Staatsanwaltschaft in ein Frauenhaus, erwirkte ein Kontaktverbot und zeigte die beiden Männer an.

Im Dezember sollte es zum Prozess wegen des Betrugs kommen. Wenige Tage vorher verschwand die Frau.

