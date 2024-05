Netflix-Serie als Vorbild? 15-Jähriger gesteht tödlichen Kopfschuss auf 14-Jährigen

Würzburg/Lohr am Main - Kurz vor dem Ende der Sommerferien stirbt ein Jugendlicher auf einem Schulgelände in Unterfranken. Der mutmaßliche Mörder , ein heute 15-Jähriger, äußert sich nun erstmals zur Tat.

Gerichtssprecherin Martina Pfister-Luz erklärte, dass der 15-jährige Angeklagte die grausame Tat erstmals gestanden habe. © Daniel Karmann/dpa

Erstmals seit seiner Festnahme hat ein wegen Mordes angeklagter Jugendlicher gestanden, einen 14-jährigen Mitschüler mit einem Kopfschuss getötet zu haben.

Der 15-Jährige ließ am Montag vor dem Landgericht Würzburg eine entsprechende Erklärung durch seine Verteidiger verlesen, wie Gerichtssprecherin Martina Pfister-Luz aus der nicht öffentlichen Verhandlung berichtete.

Der Schuss sei allerdings nicht geplant gewesen, sondern aus der Situation heraus entstanden. Zum möglichen Motiv gab es zunächst keine Informationen.

Seit dem 3. Mai steht der 15-Jährige vor der Großen Jugendkammer. Laut Anklage tötete er im vergangenen September auf dem Gelände einer Schule im unterfränkischen Lohr am Main den 14-jährigen Italiener mit einem einzigen Schuss aus einer Pistole. Die beiden Jungen gingen in dieselbe Mittelschule in der Kleinstadt im Spessart.