Mord aus Habgier? Frau sticht Partner Messer in den Rücken

Landshut/Freising - Einer 44 Jahre alten Frau aus Freising soll vor dem Landgericht Landshut von Donnerstag (8.30 Uhr) an der Prozess gemacht werden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Mord an ihrem Lebenspartner (†73) vor.

Ein Sichtschutz wurde im März 2024 am Fundort der Leiche in Freising errichtet. © Lukas Barth/dpa

Das Verfahren hätte bereits am 13. Mai beginnen sollen, ist dann jedoch wegen einer Erkrankung der Angeklagten verschoben worden.



Den Ermittlungen nach stach die Frau in den frühen Morgenstunden des 11. März 2024 ihrem Partner ein Messer in den Rücken, als dieser gerade über die Terrassentüre die Wohnung seines Anwesens in Freising verlassen hatte.

Dem Senior sei es noch gelungen, durch die Garage ins Freie zu flüchten, wo er auf einem Parkplatz zusammenbrach. Dort entdeckte ein Passant den Toten.