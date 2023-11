Saufkumpan getötet: 26-Jähriger zu langer Haft mit Sicherungsverwahrung verurteilt

Regensburg - Das Motiv klang bizarr: Ein Mann soll einen Bekannten getötet haben, weil er zurück ins Gefängnis wollte. Nach Überzeugung der Richter ließ sich dieses Motiv nicht nachweisen. Der Mann aus Bad Kötzting wurde vom Landgericht Regensburg am Mittwoch zu einer zehnjährigen Haftstrafe mit Unterbringung in der Sicherungsverwahrung verurteilt.

Der 26 Jahre alte Mann hatte sich im Februar bei der Polizei gestellt und angegeben, am Vorabend einen Bekannten umgebracht zu haben. Beamte fanden in der Wohnung des Mannes die Leiche eines 50-Jährigen. © Armin Weigel/dpa

Die Kammer ging von Körperverletzung mit Todesfolge aus und sah bei dem Angeklagten ein hohes Risiko weiterer schwerer Straftaten. Der Vorsitzende Richter Thomas Polnik gab dem Mann deutliche Worte mit auf den Weg. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Staatsanwaltschaft hatte für den 26-Jährigen am Montag auf eine Verurteilung wegen Mordes plädiert und eine lebenslange Haftstrafe mit Sicherungsverwahrung gefordert.

Nach Überzeugung der Anklägerin tötete der mehrfach vorbestrafte Mann seinen 50 Jahre alten Bekannten, um für längere Zeit zurück in das Gefängnis zu kommen. Diesen Zusammenhang sah die Kammer nicht als erwiesen an, wenngleich Zeugen von solchen Äußerungen des Angeklagten vor der Tat berichteten und entsprechende Gerüchte in Bad Kötzting kursiert sein sollen.

Die Verteidigerin des Mannes ging von Körperverletzung mit Todesfolge aus. Falls es ein Mordurteil geben sollte, forderte sie statt Sicherungsverwahrung eine Unterbringung in der Psychiatrie.