Tödliche Schüsse in Nürnberg: War Chat-Nachricht Auslöser für Bluttat?

Der 29-Jährige soll vor einem Café auf zwei Freunde geschossen haben. Eines der Opfer starb. © Daniel Löb/dpa

Fest steht laut Anklage, dass sich der Türke und seine beiden Opfer vor der Tat gestritten hatten. Doch die Gründe dafür sind der Anklage zufolge unbekannt - und blieben es am ersten Prozesstag am Mittwoch. Der Angeklagte schwieg zu den Vorwürfen. Sein Mandant mache derzeit keine Angaben, sagte sein Verteidiger Florian Münch.

Die Bluttat sorgte in Nürnberg für Entsetzen und Verunsicherung. Die Schüsse waren in einer Gegend mit Sportbars und Lokalen gefallen, wo auch zur Tatzeit am Abend noch viele Menschen unterwegs waren. Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab, auch Einsatzkräfte mit Maschinenpistolen waren im Einsatz. Dem mutmaßlichen Täter gelang aber die Flucht.

Mit Fotos und Namen fahndeten die Ermittler nach dem Mann und durchsuchten dabei auch Gebäude in Frankfurt am Main. Ende Januar dieses Jahres konnte ihn ein Spezialeinsatzkommando in einem Hotelzimmer im italienischen Rimini stellen, wo er sich versteckt hielt. Seit Mitte Februar sitzt er in Deutschland in Untersuchungshaft.

In Handschellen und Fußfesseln kam der Angeklagte zu Beginn der Verhandlung in den Gerichtssaal. Sein Gesicht verbarg er nicht wie in Prozessen oft üblich hinter einem Aktenordner. Regungslos schaute er im Saal umher und in Richtung der Kameras.