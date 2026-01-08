Über 50 Millionen Euro verzockt? Gericht rollt Kirchenskandal in Bayern auf

München/Eichstätt - Es geht um riskante Immobilienkredite, Untreue und Bestechlichkeit: Nach jahrelangen Ermittlungen zum Finanzskandal im Bistum Eichstätt beginnt heute (9 Uhr) der Prozess gegen zwei Angeklagte.

Die restaurierte Orgel ist im Eichstätter Dom. Vor dem Landgericht München II wird ein Finanzskandal des Bistums aufgerollt. © Lennart Preiss/dpa

Vor dem Landgericht München II geht es um spekulative Immobilieninvestitionen in den USA in Höhe von rund 60 Millionen US-Dollar (51,3 Millionen Euro), die nicht wie geplant zurückflossen.

Angeklagt sind der frühere stellvertretende Finanzdirektor des Bistums sowie ein Immobilienentwickler aus den USA.

Der ehemalige Vize-Finanzchef des katholischen Bistums muss sich in dem Verfahren wegen Untreue und Bestechlichkeit verantworten. Er soll nicht oder nur unzureichend gesicherte Darlehen vergeben und dafür Beteiligungen und Bestechungsgeld im oberen sechsstelligen Bereich angenommen haben.

Dem Immobilienentwickler werden Untreue und Bestechung vorgeworfen, letzteres größtenteils kombiniert mit Anstiftung zur Untreue.