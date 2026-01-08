Über 50 Millionen Euro verzockt? Gericht rollt Kirchenskandal in Bayern auf
Von Elke Richter
München/Eichstätt - Es geht um riskante Immobilienkredite, Untreue und Bestechlichkeit: Nach jahrelangen Ermittlungen zum Finanzskandal im Bistum Eichstätt beginnt heute (9 Uhr) der Prozess gegen zwei Angeklagte.
Vor dem Landgericht München II geht es um spekulative Immobilieninvestitionen in den USA in Höhe von rund 60 Millionen US-Dollar (51,3 Millionen Euro), die nicht wie geplant zurückflossen.
Angeklagt sind der frühere stellvertretende Finanzdirektor des Bistums sowie ein Immobilienentwickler aus den USA.
Der ehemalige Vize-Finanzchef des katholischen Bistums muss sich in dem Verfahren wegen Untreue und Bestechlichkeit verantworten. Er soll nicht oder nur unzureichend gesicherte Darlehen vergeben und dafür Beteiligungen und Bestechungsgeld im oberen sechsstelligen Bereich angenommen haben.
Dem Immobilienentwickler werden Untreue und Bestechung vorgeworfen, letzteres größtenteils kombiniert mit Anstiftung zur Untreue.
Finanzskandal im Bistum Eichstätt: Ermittlungen dauerten viele Jahre
Die Finanzaffäre war Anfang 2018 bekanntgeworden. Die Staatsanwaltschaft erhob nach mehrjährigen Ermittlungen im Sommer 2022 Anklage. Vom Gericht angeordnete Nachermittlungen zogen die strafrechtliche Aufarbeitung weiter in die Länge.
Nun hat das Gericht bis in den August hinein vorerst rund 60 Verhandlungstermine angesetzt. Der Verteidiger des Hauptangeklagten hat die Untreuevorwürfe bereits mehrfach zurückgewiesen. Die Bistumsleitung selbst habe riskante Geldanlagen gefordert, um hohe Renditen zu erzielen.
Titelfoto: Lennart Preiss/dpa