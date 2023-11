WG-Streit endete mit Tod: Mord-Prozess gegen Mitbewohner startet

Bayreuth - In einer Wohngemeinschaft in einem oberfränkischen Dorf kommt es zu einer Gewalttat. Ein 48 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Kulmbach stirbt. Zwei seiner Mitbewohner müssen deshalb ab Dienstag (9 Uhr) vor dem Landgericht Bayreuth wegen Mordes und Beihilfe zum Mord veranworten.