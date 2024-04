59-Jährige nach Schlaganfall brutal ermordet: Angeklagt ist ihr Ehemann (71)

Er soll zunächst mit dem Hammer auf den Kopf seiner Frau eingeschlagen haben. Als diese am Boden lag und noch atmete, habe der 71-Jährige sein Opfer mit einem Kabel erdrosselt und mehrfach mit dem Messer auf sie eingestochen.

Am 29. Dezember vergangenen Jahres soll er seine Ehefrau dann unter einem Vorwand in ein Zimmer der gemeinsamen Wohnung gelockt haben. Dort hatte der Angeklagte demnach bereits einen Hammer und ein Messer bereitgelegt.

Die 59-Jährige starb an einem Schädel-Hirntrauma mit Schädelbruch und an den Stichverletzungen. Der Angeklagte sitzt seit dem 31. Dezember in Untersuchungshaft.