Affengesten und mehr: Rassistische Polizistin muss blechen

Eine Berliner Polizistin musste sich wegen rassistischer Äußerungen vor Gericht verantworten. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wegen rassistischer Äußerungen soll die Polizistin eine Geldstrafe von 8400 Euro zahlen. Das Amtsgericht Tiergarten sprach die 35-jährige Frau der Beleidigung in zwei Fällen sowie der Volksverhetzung schuldig.

Einen Kollegen habe sie in einem Fall bei Trainingseinheiten in der Berliner Polizeiakademie aufgefordert, "Sitz zu machen". Einen Monat später habe sie ihn als "asozial" beleidigt und gesagt, er solle Deutsch lernen. Zuletzt habe sie Affengestiken in Richtung des 32-Jährigen gemacht.

Die Geste sei "Rassismus und nichts anderes", sagte der Vorsitzende Richter. Berufung gegen das Urteil ist möglich.

Um drei mutmaßliche Taten zwischen Juli und August 2023 ging es in dem Prozess. Laut Staatsanwaltschaft hat die 35-Jährige durch ihr Verhalten "eine bestimmte Bevölkerungsgruppe in einer Form verächtlich gemacht, die das Vertrauen in die Rechtssicherheit stören kann".

Der Staatsanwalt sagte in seinem Plädoyer, er sehe in der Angeklagten "keine gefestigte Rassistin", aber sie müsse sich wegen rassistischer Äußerungen verantworten. "Diese zielten klar darauf ab, den Mann zu diskreditieren."

Die Angeklagte, die inzwischen Polizeibeamtin auf Probe ist, wies die Vorwürfe zurück. "Rassismus ist mir völlig fremd", sagte die 35-Jährige. Sie als Anwärterin sei von Mitschülern gemobbt worden. Der 32-Jährige habe ihr "etwas anhängen" wollen.