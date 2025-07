An Silvester auf Rentner eingestochen: 30-Jähriger schweigt vor Gericht

Berlin - Nach zwei Messerattacken am Silvestertag steht ein 30-Jähriger vor dem Berliner Landgericht.

Alles in Kürze

Die Bluttat spielte sich am Silvestertag 2024 vor einem Supermarkt in Charlottenburg ab. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Er soll einen damals 69 Jahre alten Mann vor einem Supermarkt hinterhältig attackiert und kurz darauf einen 19-Jährigen vor einem Hotel mit einem Messer angegriffen haben.

Der Senior sei lebensgefährlich verletzt worden. Der Verteidiger erklärte zu Prozessbeginn, sein Mandant werde sich zunächst nicht zu den Vorwürfen äußern.

Die Staatsanwaltschaft geht in dem Verfahren wegen versuchten Mordes in zwei Fällen davon aus, dass der seit mehreren Jahren in Schweden ansässige Syrer wegen einer erheblichen Erkrankung im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt habe.

Die Behörde strebt seine dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Der 30-Jährige soll Ende Dezember 2024 von Schweden nach Deutschland gereist sein. Am Silvestertag gegen 12 Uhr soll er in einem Supermarkt in Berlin-Charlottenburg zwei Küchenmesser gestohlen und vor dem Geschäft einen Senior attackiert haben.