Anschlag auf Israel-Botschaft geplant: Wollte sich IS-Russe nur wichtig machen?

Berlin - Im Prozess um mögliche Anschlagspläne gegen die israelische Botschaft in Berlin hat sich der Angeklagte reumütig gezeigt und vollständig von radikalem Gedankengut distanziert.

Anschlagsziel des 19-Jährigen war die israelische Botschaft in Berlin. © Julius-Christian Schreiner/-/dpa

"Ich war in einer tiefen Strukturlosigkeit gefangen", ließ der 19-Jährige über seine Verteidigerin zum Prozessauftakt vor dem Kammergericht Berlin erklären. Darum habe er sich radikalisiert und sei zunehmend in die islamistische Szene geraten.

"Meine Sichtweise verengte sich, meine Gedanken wurden zunehmend radikaler", hieß es weiter in der Erklärung des russischen Staatsangehörigen tschetschenischer Abstammung. Er habe ausreisen und für religiöse Ziele kämpfen wollen. Das habe er als eine "Art militärisches Abenteuer mit Freunden" gesehen.

Zwar habe er in einem Chat über mögliche Anschlagspläne gesprochen. Das habe er aber nie ernsthaft erwogen. Vielmehr habe er sich wichtig machen wollen, um ernst genommen zu werden.

Die Bundesanwaltschaft sieht in dem 19-Jährigen einen Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Sie wirft ihm unter anderem Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland und die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor.

Der Heranwachsende wurde am 20. Februar am Hauptstadtflughafen BER festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.