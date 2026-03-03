Rentner an Bushaltestelle in Lichtenberg erstochen: 23-Jähriger soll in Psychiatrie

Berlin – Nach einer tödlichen Messerattacke in Lichtenberg Ende Dezember hat die Staatsanwaltschaft Berlin ein Sicherungsverfahren gegen einen 23-jährigen Mann beantragt.

Die Bluttat ereignete sich im Ortsteil Hohenschönhausen. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Beschuldigte nicht schuldfähig ist und dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden soll.

Dem Mann wird Mord vorgeworfen. Laut Anklage soll er am 28. Dezember 2025 gegen 22.55 Uhr mit drei Messern bewaffnet seine Wohnung verlassen haben. In der Nähe der Bushaltestelle Ernst-Barlach-Straße traf er zufällig auf einen ihm flüchtig bekannten 69-jährigen Mann.

Hier soll der 23-Jährige mit zwei Messern auf den Senioren eingestochen und ihm insgesamt sieben Stich- und Schnittwunden zugefügt haben. Danach flüchtete er vom Tatort.

Passanten fanden den Schwerverletzten wenig später und alarmierten den Rettungsdienst. Trotz Reanimationsversuchen erlag das Opfer wegen des hohen Blutverlusts seinen Verletzungen.