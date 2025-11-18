Messerangriff vor Supermarkt: Zeugin "sah nur noch den Griff"

Von Anne Baum Berlin - Rund fünf Monate nach einem Messerangriff vor einem Supermarkt in Lichtenberg steht der mutmaßliche Täter vor dem Berliner Landgericht. Der 40-Jährige soll zwei Passanten attackiert und dabei einen 66-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben.

Am Landgericht Berlin muss sich der Angeklagte verantworten. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Die Anklage lautet auf versuchten heimtückischen Mord und versuchte gefährliche Körperverletzung. Zu Prozessbeginn hat der Angeklagte zunächst zu den Vorwürfen geschwiegen.

Der Mann mit slowenischer Staatsangehörigkeit soll kurz vor der Tat am 7. Juni dieses Jahres im Stadtteil Lichtenberg ein Küchenmesser mit einer 15 Zentimeter langen Klinge und eine Haushaltsschere gekauft haben. Seine Absicht sei gewesen, jemanden "abzustechen", heißt es in der Anklage.

Laut Ermittlungen habe er den Supermarkt verlassen und sei unmittelbar vor dem Geschäft mit dem Messer auf einen 22-Jährigen losgegangen.

Der junge Mann habe ausweichen können. Der Angeklagte habe daraufhin einen in der Nähe stehenden Passanten attackiert und dem damals 66-Jährigen in den Rücken gestochen. Das Opfer kam in ein Krankenhaus und wurde notoperiert.