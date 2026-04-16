Berliner Killer-Arzt spricht mit Ehefrau am Telefon übers Töten

Berlin - Ein Palliativarzt steht in Berlin wegen Mordes vor Gericht, weil er mindestens 15 Patienten getötet haben soll. Abgehörte Telefonate mit seiner Ehefrau geben Hinweise auf ein mögliches Motiv.

Am 44. Prozesstag sind am Landgericht Berlin Teile aus abgehörten Telefongesprächen des Angeklagten mit seiner Frau abgespielt worden. (Archivfoto) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Er habe nicht "wahllos getötet, sondern gut durchdacht", sagte ein Kriminalbeamter am Donnerstag am Landgericht zu den abgehörten Gesprächen. Der Mann habe sein Vorgehen seiner Frau gegenüber als "moralisches Handeln mit den falschen Mitteln" beschrieben, schilderte der 31-Jährige aus dem Inhalt der Telefonüberwachung.

Seit seiner Festnahme Anfang August 2024 sitzt der inzwischen 41-jährige Deutsche in Untersuchungshaft. Von dort aus konnte er mit seiner Ehefrau telefonieren.

Im Rahmen der Ermittlungen hörte die zuständige Mordkommission den Anschluss der Frau ab, wie der Kriminalbeamte am 44. Prozesstag im Zeugenstand schilderte. Er habe den Inhalt von etwa 25 Gesprächen in Erinnerung. Teile der Aufnahmen wurden vor Gericht abgespielt.

Einen ersten Bezug zum Fall habe man hergestellt, als der Mann sagte, dass die Gesellschaft noch nicht weit genug sei und es Gesetzesänderungen geben müsse. Er habe immer Vorgespräche mit den Patienten geführt, sagte der Beamte weiter.

Medikamente seien teils aus therapeutischen Gründen, teils zum Töten eingesetzt worden. In einem anderen Gespräch habe der 41-Jährige geschildert, er habe einem Mann eine Spritze gegeben, damit es schnell gehe. Er habe von Sterbehilfe gesprochen.