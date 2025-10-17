Bewusstlose Abiturientin vergewaltigt, jetzt wird noch mehr bekannt: Kommt Täter nie wieder frei?

Berlin - Drei Monate nach seiner Verurteilung wegen Vergewaltigung einer bewusstlosen Abiturientin hat ein 38-Jähriger in einem zweiten Prozess weitere Vorwürfe zugegeben.

In einem früheren Prozess wurde der Angeklagte zu fünfeinhalb Jahren verurteilt. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Der 38-Jährige habe die ihm vorgeworfenen Taten gestanden, ging aus einer Stellungnahme eines Verteidigers zu Handy-Auswertungen hervor. Die Aussage des Angeklagten vor dem Berliner Landgericht erfolgte bereits vor zehn Tagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Dem 38-Jährigen werden im aktuellen Prozess vier weitere Taten zulasten von zwei Frauen vorgeworfen. Bei dem Angeklagten handelt es sich möglicherweise um einen Serientäter. Dem Betriebswirt und ehemaligen Geschäftsführer droht im Falle einer Verurteilung auch anschließende Sicherungsverwahrung.

Der Mann war Mitte Juli zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Nach Überzeugung des Gerichts hat er im April 2022 eine alkoholisierte 20-Jährige zum Konsum von verschiedenen Drogen animiert und ihren desolaten Zustand ausgenutzt, um einseitig sexuelle Handlungen vorzunehmen.

Den Körper der bewusstlosen Abiturientin habe er mit frauenverachtenden Worten beschmiert und mehrere Videoaufnahmen gefertigt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.