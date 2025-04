Bezirk will keine Hänge-Klos und Handtuchheizungen, Gericht sieht das anders

Berlin - Zwei Eigentümerinnen in Berlin-Mitte wollten ihre Wohnungen modernisieren. Doch der Bezirk lehnte eine Genehmigung ab und verwies auf den Milieuschutz. Nun gab das Gericht den Klägerinnen recht.

Zwei Eigentümerinnen wollen in Berlin-Mitte ihre Wohnungen modernisieren und bekamen keine Genehmigung des Bezirks. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Berliner Vermieter dürfen in sogenannten Milieuschutzgebieten Hänge-WCs, Handtuchheizungen und Balkone mit einer Fläche von vier Quadratmetern in beziehungsweise an ihre Wohnungen bauen.

Das hat das Berliner Verwaltungsgericht mit Verweis auf das Baugesetzbuch entschieden. Die Maßnahmen dienten der Herstellung eines zeitgemäßen Ausstattungszustands einer durchschnittlichen Wohnung, so die Begründung.

Geklagt hatten den Angaben zufolge Eigentümerinnen von Wohngebäuden in Berlin-Mitte. Milieuschutzverordnungen sollen die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung im jeweiligen Gebiet schützen.

Bauliche Änderungen müssen grundsätzlich genehmigt werden. In Berlin sind dafür die Bezirke zuständig.