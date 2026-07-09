Bis zu zehn Jahre Haft für Ex-Kultursenatorin Wedl-Wilson? Ermittlungen eingeleitet

Berlin - Gegen Berlins Ex-Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson (56) sind Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Untreue in einem besonders schweren Fall eingeleitet worden.

Die Fördergeld-Affäre von Berlins Ex-Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson (56) hat nun auch ein juristisches Nachspiel. © Soeren Stache/dpa

Das teilte die Staatsanwaltschaft auf dpa-Anfrage mit. Das Gesetz sieht im Fall einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren vor. Es gilt die Unschuldsvermutung. Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin "Spiegel" darüber berichtet.

Hintergrund ist die umstrittene Vergabe von Fördermitteln für Projekte gegen Antisemitismus. Wedl-Wilson (parteilos) hatte die Förderbescheide unterzeichnet. Sie gilt als eine der Schlüsselfiguren der Affäre und war am 24. April zurückgetreten.

Der Berliner Landesrechnungshof hatte die Förderung von 13 Projekten mit zusammen 2,6 Millionen Euro in einem Prüfbericht als "evident rechtswidrig" bewertet.

"Die betreffenden Zuwendungsbescheide hätten auf dieser Grundlage nicht erlassen werden dürfen", erklärten die Rechnungsprüfer.

Sie attestieren der Kulturverwaltung unter anderem fehlende Förderkriterien und eine willkürliche Auswahl der Projekte. Mehrere Vorhaben seien gar nicht förderfähig gewesen.