Böller auf Polizisten geworfen: Urteil gegen BWL-Studenten gefallen

Berlin - Nach einem Angriff auf Polizisten in der Silvesternacht in Berlin-Neukölln ist ein 23-Jähriger zu einem Jahr und sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Teils vermummte Menschen hatten in der vergangenen Silvesternacht gegen 0.30 Uhr im Bereich eines Supermarktparkplatzes in Gropiusstadt Polizisten attackiert . Knallkartuschen und Pfeifpatronen seien auf Polizeibeamte geschossen worden, so die Anklage.

Verhandelt wurde vor dem Kriminalgericht Moabit. © Sonja Wurtscheid/dpa

Bei dem 23-Jährigen waren neben einer Schreckschusspistole auch zwei Abschussbecher für pyrotechnische Munition und rund 160 Platz- und Pfeifpatronen sowie Schreckschussmunition sichergestellt worden.

Im Prozess bat er um Entschuldigung. "Ich habe Mist gebaut", so der Angeklagte. Als in der Gruppe, in die er zufällig geraten sei, erste Raketen gezündet wurde, habe er spontan mitgemacht. "Ich habe aber nicht auf Menschen gezielt", so der Student.

Der Vorsitzende Richter sagte, auf eine solche Tat müsse deutlich reagiert werden. Der damals anders als die weiteren Angreifer auffällig gekleidete Angeklagte sei allerdings in die Situation hineingeraten – "von anderen mag es eine Planung gegeben haben".

Eine Bewährungsstrafe sei für den geständigen Angeklagten ein ausreichendes Warnsignal.

Der Staatsanwalt hatte wegen des "willkürlichen Angriffs" eine Gefängnisstrafe von einem Jahr und neun Monaten gefordert. Der Verteidiger plädierte auf eine Bewährungsstrafe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.