Bruder wollte Clan-Mitglied aus Knast-Klinik befreien: "In neun von zehn Malen gewinnen wir"

Berlin - Mehrere vermummte Täter kamen in der Nacht und flexten Zäune auf: Nach einer gescheiterten Gefangenenbefreiung steht ein Mitglied einer bekannten arabischen Großfamilie vor dem Amtsgericht Tiergarten.

Beide wurden wegen Brandanschlägen vor der JVA Heidering erst im März verurteilt. (Archivfoto) © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Der 23-Jährige soll vor rund zweieinhalb Jahren mit Komplizen auf das Gelände des Krankenhauses des Maßregelvollzugs in Berlin-Buch eingedrungen sein, um seinen dort nach Straftaten untergebrachten Bruder zu befreien. Der Verteidiger sagte zu Prozessbeginn, sein Mandant werde zu den Vorwürfen schweigen.

In dem Krankenhaus des Maßregelvollzugs sind psychisch kranke oder suchtkranke Straftäter untergebracht. Der 23-Jährige und mindestens drei bislang nicht bekannte Mittäter sollen am 20. Dezember 2023 gegen drei Uhr in der Nacht zwei Zäune um das Krankenhaus mit Werkzeug aufgeschnitten und eine Tür aufgehebelt haben.

Laut Ermittlungen hätten sie dann versucht, die Fenstergitter des Zimmers des 28-jährigen Clan-Mitglieds zu durchtrennen. Als Alarm ausgelöst wurde, seien die Täter geflüchtet.

Die Anklage lautet auf versuchte Gefangenenbefreiung und Sachbeschädigung. Ein Polizeibeamter sagte als erster Zeuge, nach einem Notruf seien er und eine Kollegin schnell vor Ort gewesen. Ein Fahrzeug mit laufendem Motor habe an einer Einfahrt gestanden, er habe "ein Gesicht mit Sturmhaube" gesehen. Der Fahrer habe dann Gas gegeben. Kurz darauf sei ein zweites Auto weggerast und verschwunden – "eine Verfolgung war zwecklos".