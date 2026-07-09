Clanmitglied will Bruder aus Knast befreien: Jetzt muss er selber rein

Berlin - Nach der gescheiterten Befreiung seines Bruders aus dem Maßregelvollzug in Berlin ist ein 23-Jähriger zu einem Jahr Haft ohne Bewährung verurteilt worden.

Im Maßregelvollzug werden als psychiatrisch auffällig oder suchtkrank eingestufte Straftäter untergebracht. (Archivbild) © Jörg Carstensen/dpa

Die Männer gehören zu einer bekannten arabischen Großfamilie. Der 23-Jährige soll vor rund zweieinhalb Jahren mit Komplizen auf das Gelände des Krankenhauses des Maßregelvollzugs in Berlin-Buch eingedrungen sein, um seinen dort nach Straftaten untergebrachten Bruder zu befreien.

Das Amtsgericht Tiergarten habe den 23-Jährigen wegen versuchter Gefangenenbefreiung und gemeinschädlicher Sachbeschädigung schuldig gesprochen, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft hatte neun Monate Haft gefordert, der Verteidiger hatte auf Freispruch plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

In dem Krankenhaus des Maßregelvollzugs sind psychisch kranke oder suchtkranke Straftäter untergebracht. Der 23-Jährige und mindestens drei bislang nicht bekannte Mittäter sollen laut Anklage am 20. Dezember 2023 gegen drei Uhr in der Nacht zwei Zäune um das Krankenhaus mit Werkzeug aufgeschnitten und eine Tür aufgehebelt haben. Sie hätten dann versucht, die Fenstergitter des Zimmers des 28-jährigen Clanmitglieds zu durchtrennen. Als Alarm ausgelöst wurde, seien die Täter geflüchtet.

Eine DNA-Spur, die an einem benutzten Werkzeug gesichert wurde, hatte den Angaben zufolge zu dem 23-Jährigen geführt.