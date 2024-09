Dating-Partner betäubt und ausgeraubt? Mutmaßlicher K.-o.-Tropfen-Killer bestreitet Taten

Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann Raub mit Todesfolge sowie schweren Raub und gefährliche Körperverletzung zur Last. Eines der Opfer starb. (Archivbild) © Sonja Wurtscheid/dpa

Er sei auf solchen Plattformen noch nie aktiv gewesen, erklärte der Angeklagte vor dem Berliner Landgericht über einen seiner Verteidiger. Er arbeite als Musikmanager und sei verheiratet.

Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann Raub mit Todesfolge sowie schweren Raub und gefährliche Körperverletzung zur Last. Eines der Opfer starb.

Zwei Taten sind angeklagt. Der 35-Jährige habe den Betroffenen jeweils eine "nicht unerhebliche Menge" sogenannter K.-o.-Tropfen heimlich in ein Getränk geschüttet, "um nach dem erwarteten Eintritt der Bewusst- und Wehrlosigkeit wertvolle Gegenstände zu entwenden", heißt es in der Anklage.

Ein 52-Jähriger, den der Angeklagte am 22. November 2023 in dessen Wohnung in Westend betäubt haben soll, starb kurz darauf. Das Opfer, das bereits alkoholisiert gewesen sei, habe infolge einer durch die Tat verursachten Intoxikation einen Herzinfarkt erlitten, so die Anklage.

Der mutmaßliche Räuber soll unter anderem eine hochwertige Uhr, zwei Tablets und Bargeld in Höhe von mindestens 1000 Euro mitgenommen haben.