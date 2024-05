Eigene Tochter (†11) und Mutter (†68) erstochen: Angeklagte bricht in Tränen aus

Berlin - Ein Bild des Schreckens bietet sich den Einsatzkräften: Eine Elfjährige und ihre Großmutter liegen tot in einer Wohnung in Berlin . Die Mutter des Kindes ist schwer verletzt. Nun äußert sie sich als Angeklagte.

Nach dem gewaltsamen Tod einer Elfjährigen und ihrer 68-jährigen Großmutter muss sich eine 42-Jährige vor dem Landgericht Berlin verantworten. (Archivbild) © Joerg Carstensen/dpa

Sie habe keinen anderen Weg gesehen, sagte die 42-Jährige am Mittwoch vor dem Berliner Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau Totschlag und Tötung auf Verlangen vor.

Sie soll am 13. Oktober 2023 erst ihre Tochter mit einem Messer umgebracht haben, dann ihre 68-jährige Mutter auf deren Wunsch.

Mitangeklagt ist der Großvater des Mädchens. Der 71-Jährige soll von den Tötungsplänen gewusst und trotzdem nichts unternommen haben, um das Leben seiner Enkelin zu retten.

Die Mutter äußerte sich am zweiten Prozesstag kurz. "Es war nicht meine Absicht, jemandem wehzutun", so die 42-Jährige. Der entstandene Schmerz tue ihr leid.

Von ihrer Tochter und ihrer Mutter getrennt zu sein, sei "die schmerzlichste und größte Strafe". Weil die Angeklagte einen Weinkrampf erlitt, musste die Verhandlung für etwa eine Stunde unterbrochen werden.

Die Angeklagten waren im Oktober selbst schwer verletzt aufgefunden worden. Die Frau in derselben Wohnung in Berlin-Köpenick wie das Mädchen und seine Großmutter, der Großvater in seiner Wohnung in der Nähe.