Geschäftsmann schießt mit Pfeil und Bogen auf Fußgänger: "Wollte Aufmerksamkeit"

Der Angriff ereignete sich am 18. Dezember am Zionskirchplatz in Prenzlauer Berg. (Archivfoto) © Silke Suliivan/dpa

In einem sogenannten Sicherungsverfahren strebt die Staatsanwaltschaft die dauerhafte Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Der 55-Jährige gestand und bedauerte das Geschehen.

"Rückblickend kann ich mir nur an den Kopf fassen", erklärte er zu Beginn des Prozesses wegen Bedrohung und Nötigung. Sein Ziel sei Aufmerksamkeit gewesen.

Am Vormittag des 18. Dezember 2024 stand der Beschuldigte laut Ermittlungen am Fenster seiner im vierten Stock gelegenen Wohnung am Zionskirchplatz in Berlin-Mitte.

"Ihr seid alle von der Mafia, ich werde euch alle umbringen", habe er gerufen und einem Mann, der auf einer Bank saß, gedroht, ihn mit Pfeil und Bogen zu erschießen.

Ein erster Pfeil flog über den Zeugen hinweg, so die Staatsanwältin. Nach einer weiteren Drohung des Bogenschützen habe sich der Attackierte hinter einem Baum verstecken können.

Der Beschuldigte habe dann einen 87 Zentimeter langen Pfeil in Richtung des Baumes geschossen, hinter dem der Zeuge stand.