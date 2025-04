Eigenen Opa in Marzahn getötet: 24-Jähriger soll dauerhaft in Psychiatrie

Berlin - Im Februar attackierte ein 24-Jähriger seine eigenen Großeltern in ihrer Wohnung in Berlin-Marzahn . Der Großvater (†88) starb, die Großmutter (84) wurde lebensbedrohlich verletzt. Der Tatverdächtige könnte den Rest seines Lebens in einer Psychiatrie verbringen.

In diesem Mehrfamilienhaus in Marzahn starb im Februar ein 88-Jähriger. (Archivbild) © NEWS5 / Sven Schuster

Die Staatsanwaltschaft beantragte laut eigener Mitteilung vor dem Landgericht Berlin ein Sicherungsverfahren. Es lägen Anhaltspunkte dafür vor, dass "der Beschuldigte aufgrund einer schweren psychischen Erkrankung nicht schuldfähig ist".

Daher plädierte die Anklagebehörde für eine dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Vorgeworfen werden dem 24-Jährigen Totschlag sowie versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

In der Nacht und am Morgen des 8. Februar dieses Jahres hatte der Angeklagte seinen Großvater in einem Plattenbau an der Lea-Grundig-Straße mit Tritten und Schlägen gegen den Kopf so schwer verletzt, dass dieser - auch durch den massiven Blutverlust - noch vor Ort verstarb.

Danach habe er seine 84-jährige Großmutter "in Tötungsabsicht" angegriffen, hieß es in der Mitteilung weiter.