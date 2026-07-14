Er filmte alles mit: Berliner soll mindestens 14 bewusstlose Frauen vergewaltigt haben

Berlin - Er soll Dutzende bewusstlose Frauen vergewaltigt und dabei gefilmt haben. Im Fall von 14 Frauen hat die Staatsanwaltschaft Berlin in 22 Fällen Anklage erhoben, wie ein Sprecher mitteilte.

Der 68-Jährige ist in 14 von 22 Fällen angeklagt worden. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Sie wirft dem inzwischen 68 Jahre alten Berliner unter anderem Vergewaltigung im besonders schweren Fall und gefährliche Körperverletzung vor. Der Deutsche ist seit Anfang März in Untersuchungshaft.

Der Elektriker soll die Frauen mit einem Mix verschiedener Schlafmittel in Kombination mit Alkohol bewusstlos gemacht und dann vergewaltigt haben. Laut Anklage lernte er sie über Online-Dating-Plattformen kennen. Laut Staatsanwaltschaft wussten die Frauen nichts von den Taten und erfuhren erst im Rahmen der Ermittlungen aufgrund von Videos, was ihnen widerfahren ist.

Entdeckt wurden diese Aufnahmen den Angaben zufolge nach einem Hinweis der Polizei in Verden an der Aller in Niedersachsen. Diese ermittelte wegen ähnlicher Vorwürfe Anfang 2025 gegen einen Mann, der inzwischen gestorben ist. Dieser soll ein Chat-Partner des Berliners gewesen sein.

Die Polizei durchsuchte in der Folge die Wohnung des 68-Jährigen in Berlin-Friedrichsfelde und beschlagnahmte verschiedene Datenträger. Bei deren Auswertung stieß ein Sachverständiger im Februar 2026 auf zahlreiche Videos von Sexualstraftaten, wie es hieß. Mutmaßlicher Täter: der Berliner. Am 3. März 2026 wurde seine Wohnung erneut durchsucht - der Mann kam in Untersuchungshaft.