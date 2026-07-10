Palliativarzt zu lebenslanger Haft verurteilt: Jetzt geht er dagegen vor!

Berlin - Nach der Verurteilung des Palliativmediziners wegen 15-fachen Mordes geht der Rechtsstreit weiter: Die Verteidigung hat Revision eingelegt.

Am Mittwoch wurde der Palliativarzt von der Schwurgerichtskammer zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. © Soeren Stache/dpa

Das teilte eine Gerichtssprecherin auf Anfrage mit. Die Anwälte hatten diese bereits nach der Verkündung am Mittwoch angekündigt. Damit muss der Bundesgerichtshof den Fall auf mögliche Rechtsfehler prüfen.

Die Schwurgerichtskammer hatte den promovierten Mediziner am Mittwoch zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Zudem ordnete das Gericht Sicherungsverwahrung nach der Haftstrafe an und verhängte ein lebenslanges Berufsverbot.

Nach Überzeugung der Richterinnen und Richter hat der Arzt von 2021 bis 2024 zwölf Frauen und drei Männern jeweils ein tödliches Gemisch verschiedener Medikamente verabreicht.

Jüngstes Opfer ist laut Urteil eine 25-Jährige, ältestes eine 94 Jahre alte Frau. Alle waren schwerst krank, ihr Tod stand aber nicht unmittelbar bevor.