22-Jähriger soll Anschlag in Berlin geplant haben: Tatverdächtiger in U-Haft

Berlin - Großeinsatz in Berlin-Neukölln : Die Polizei hat mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften am Samstag einen 22-jährigen Syrer festgenommen, der einen jihadistisch motivierten Anschlag geplant haben soll. Inzwischen sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Die Berliner Polizei durchsuchte unter anderem eine Wohnung in diesem Haus an der Sonnenallee in Neukölln. © Paul Zinken/dpa

Wie es in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Generalstaatsanwaltschaft hieß, steht der junge Mann im Verdacht, der Ideologie des sogenannten "Islamischen Staates" (IS) zu folgen und einen Anschlag mit einer selbstgebauten Spreng- oder Brandvorrichtung vorbereitet zu haben.

Dafür soll er sich bereits Material besorgt haben, das für die Herstellung solcher Vorrichtungen geeignet ist.

Die Ermittler durchsuchten drei Adressen in Neukölln und Köpenick: Die Wohnungen befanden sich demnach an der Buschkrugallee, der Sonnenallee und an der Lindenstraße.

Die Beamten sicherten diverse Utensilien sowie elektronische Speichermedien. Diese werden nun ausgewertet.

Zudem soll der 22-Jährige auf einer Social-Media-Plattform mehrfach Propaganda des IS verbreitet haben – unter anderem sogenannte "Nashids". Dabei handelt es sich um Gesänge ohne Instrumente, die im jihadistischen Kontext als Kampflieder zur Mobilisierung gelten.