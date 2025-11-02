 6.237

22-Jähriger soll Anschlag in Berlin geplant haben: Tatverdächtiger in U-Haft

Die Berliner Polizei hat am Samstag einen 22-Jährigen festgenommen, der einen jihadistisch motivierten Anschlag geplant haben soll. Nun sitzt er in U-Haft.

Von Christoph Carsten

Berlin - Großeinsatz in Berlin-Neukölln: Die Polizei hat mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften am Samstag einen 22-jährigen Syrer festgenommen, der einen jihadistisch motivierten Anschlag geplant haben soll. Inzwischen sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Die Berliner Polizei durchsuchte unter anderem eine Wohnung in diesem Haus an der Sonnenallee in Neukölln.
Die Berliner Polizei durchsuchte unter anderem eine Wohnung in diesem Haus an der Sonnenallee in Neukölln.  © Paul Zinken/dpa

Wie es in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Generalstaatsanwaltschaft hieß, steht der junge Mann im Verdacht, der Ideologie des sogenannten "Islamischen Staates" (IS) zu folgen und einen Anschlag mit einer selbstgebauten Spreng- oder Brandvorrichtung vorbereitet zu haben.

Dafür soll er sich bereits Material besorgt haben, das für die Herstellung solcher Vorrichtungen geeignet ist.

Die Ermittler durchsuchten drei Adressen in Neukölln und Köpenick: Die Wohnungen befanden sich demnach an der Buschkrugallee, der Sonnenallee und an der Lindenstraße.

Berlin: Immer wieder Schüsse auf Berlins Straßen: Was die Polizei dagegen tun will
Berlin Crime Immer wieder Schüsse auf Berlins Straßen: Was die Polizei dagegen tun will

Die Beamten sicherten diverse Utensilien sowie elektronische Speichermedien. Diese werden nun ausgewertet.

Zudem soll der 22-Jährige auf einer Social-Media-Plattform mehrfach Propaganda des IS verbreitet haben – unter anderem sogenannte "Nashids". Dabei handelt es sich um Gesänge ohne Instrumente, die im jihadistischen Kontext als Kampflieder zur Mobilisierung gelten.

Die Einsatzkräfte sicherten auch Material, das zum Bau von Sprengvorrichtungen geeignet ist.
Die Einsatzkräfte sicherten auch Material, das zum Bau von Sprengvorrichtungen geeignet ist.  © Paul Zinken/dpa

Der Verdächtige wurde am Sonntag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten vorgeführt. Auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft erließ dieser Haftbefehl – der Syrer sitzt nun in Untersuchungshaft.

Erstmeldung um 14.42 Uhr, zuletzt aktualisiert um 19.35 Uhr.

Titelfoto: Paul Zinken/dpa

Mehr zum Thema Berlin Crime: