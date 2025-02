Familienvater wegen Streit um Parkplatz erstochen: 30-Jähriger muss in den Knast

Berlin - Rund sieben Monate nach einem tödlichen Streit in Berlin-Gesundbrunnen um eine Parklücke ist der Angeklagte zu sechs Jahren Haft verurteilt worden.

Das Tötungsdelikt hatte im Juli vergangenen Jahres ein Großaufgebot der Polizei auf den Plan gerufen. (Archivbild) © Morris Pudwell

Das Berliner Landgericht sprach den 30-Jährigen des Totschlags schuldig. Er hatte zugegeben, ein Messer gezogen und es einem 37-Jährigen in den Bauch gerammt zu haben. Angehörige und Freunde des Opfers reagierten bei der Urteilsbegründung aufgebracht - "das war Mord", riefen einige Zuhörer.

In dem "unglaublich banalen Streit" sei keiner der Beteiligten zu einer Deeskalation bereit gewesen, das habe den Vater eines kleinen Jungen das Leben gekostet, sagte der Vorsitzende Richter Thomas Groß.

Entscheidend für den Fall sei eine "tödliche Melange" aus Rücksichtslosigkeit und Desinteresse an dem, was andere wollten, sowie der "wachsenden Neigung vor allem junger Männer, ein Messer dabei zu haben".

Weil der 37-Jährige mit seinem Auto am 11. Juli 2024 in Berlin-Gesundbrunnen in zweiter Reihe vor einem freien Parkplatz hielt und diesen dadurch blockierte, kam es laut Urteil zu einem Streit zwischen mehreren Männern, darunter der Bruder des 30-Jährigen. Der Angeklagte habe die Auseinandersetzung von seinem Auto aus wahrgenommen.

Er und sein Vater als Beifahrer seien ausgestiegen und hätten sich eingemischt. Es sei zu einer Rangelei gekommen, dann habe der 30-jährige Deutsche zugestochen. Für den 37-Jährigen aus Kamerun kam jede Hilfe zu spät.