27.04.2026 16:23 Anschlag auf Juden und "Ungläubige" geplant? "Hatte Glück, dass ich erwischt wurde"

Ein Syrer wird in Berlin wegen Terrorverdachts festgenommen. Die Polizei entdeckt bei ihm Utensilien zum Bau einer Bombe. Wie kam es zu seiner Radikalisierung?

Von Anne Baum

Berlin - Ein 22-jähriger Syrer soll aus radikal-islamistischer Gesinnung einen Anschlag in Berlin geplant haben. Rund sechs Monate nach seiner Festnahme hat er vor dem Landgericht der Hauptstadt die Vorwürfe grundsätzlich eingeräumt.

Anfang November 2025 wurde der Haftbefehl gegen den 22-Jährigen erlassen. (Archivfoto) © Christophe Gateau/dpa Er habe sich über das Internet radikalisiert und sei schließlich "fest entschlossen" gewesen, einen Anschlag zu begehen. "Ich hatte Glück, dass ich erwischt worden bin", sagte der 22-Jährige. Der Mann soll sich laut Anklage spätestens seit März 2025 mit dem Gedanken getragen haben, einen terroristischen Anschlag zu begehen, dem vor allem in Berlin lebende Juden sowie seiner Ansicht nach "Ungläubige" zum Opfer fallen sollten. Er habe geplant, erst mit einem Messer möglichst viele jüdische Personen und Nichtmuslime zu töten und dann einen Selbstmordanschlag mit einem Sprengstoffgürtel zu verüben. Gerichtsprozesse Berlin 21-Jähriger in Mahlsdorf mit Küchenmesser erstochen: Anklage erhoben Dem syrischen Staatsangehörigen wird Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Terrorismusfinanzierung zur Last gelegt. Zudem lautet die Anklage auf Verbreiten von Propagandamitteln terroristischer Organisationen in vier Fällen. Er habe im März und Oktober 2025 in sozialen Medien Videos veröffentlicht, die mit Naschids genannten Liedern und Hymnen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) unterlegt waren.

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